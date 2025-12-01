Spectacle de danse Hissez haut ! Kerlouan

Spectacle de danse Hissez haut !

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22 16:30:00

– Dans le cadre de Noël à Meneham

Mêlant danse contemporaine, hip-hop et théâtre, la Compagnie Atana nous embarque pour un voyage poétique au cœur de la vie en mer. Entre joie, entraide et souffle du large, Hissez haut est un spectacle participatif, léger et ludique, qui célèbre le lien entre l’humain, la nature et les éléments.

Durée 30 min

Spectacle tout public

Rendez-vous devant les musées Salou .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

