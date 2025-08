Spectacle de danse « Hona » Saint-Palais

Spectacle de danse « Hona » Saint-Palais samedi 6 septembre 2025.

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Dans le cadre du Festival Le temps d’aimer la danse 1h10. Dantzaz invite trois chorégraphes venus du monde entier à embrasser de leur regard le Pays Basque. L’Océan, les rites des pêcheurs de Getaria, Chillida, les bertso sont autant de sources d’inspiration. Une rencontre servie par l’énergie et le talent des danseurs de cette compagnie qu’on aime toujours à retrouver et qui se décline en deux programmes en itinérance au Pays Basque. La compagnie basque Dantzaz, en accueillant de jeunes artistes dans leurs premiers pas de danseurs professionnels est devenue au fil des années un véritable vivier d’interprètes. Pour ce faire, elle invite chaque année des chorégraphes de tout horizon et de tout style à venir écrire des pièces pour cette troupe fougueuse et à se saisir de la société basque, de ses paysages et cultures. .

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20

