Spectacle de danse, Horizon – Compagnie Du Vivant Sous Les Plis Route de Mirville Bolbec

Informations pratiques

Bolbec

Spectacle de danse, Horizon – Compagnie Du Vivant Sous Les Plis

Route de Mirville Le Val-Aux-Grès, centre culturel Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28 14:45:00

Date(s) :

2026-11-28

Un doux voyage. Cette œuvre est la vôtre et vous en faites pleinement partie. Horizon n’est pas un spectacle que l’on regarde, confortablement assis dans son fauteuil. C’est une performance participative qui se vit de l’intérieur, s’expérimente par une mise en action du corps, d’une conscientisation de soi dans l’espace. Sous la forme d’une installation interactive et immersive sous casque, la compagnie Du Vivant Sous Les Plis met en mouvement le public et l’invite à déambuler sur une partition de mots et de sons. Dans un dispositif scénographique circulaire propice à la concentration, les participants sont guidés par une voix off aussi poétique que concrète, à la fois atmosphère et repère.

Programmation jeune public (à partir de 6 ans) .

Route de Mirville Le Val-Aux-Grès, centre culturel Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de danse, Horizon – Compagnie Du Vivant Sous Les Plis

L’événement Spectacle de danse, Horizon – Compagnie Du Vivant Sous Les Plis Bolbec a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme