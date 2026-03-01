Spectacle de Danse Improvidanses

Salle des fêtes Saint-Mandé-sur-Brédoire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Spectacle de danse présenté par Sensitive Cie, avec en première partie la restitution des ateliers Entrez dans la danse .

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Salle des fêtes Saint-Mandé-sur-Brédoire 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 64 80 afp.lahaltedupinson@gmail.com

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L’événement Spectacle de Danse Improvidanses Saint-Mandé-sur-Brédoire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge