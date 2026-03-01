Spectacle de Danse Improvidanses Saint-Mandé-sur-Brédoire
Spectacle de Danse Improvidanses Saint-Mandé-sur-Brédoire dimanche 29 mars 2026.
Spectacle de Danse Improvidanses
Salle des fêtes Saint-Mandé-sur-Brédoire Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Spectacle de danse présenté par Sensitive Cie, avec en première partie la restitution des ateliers Entrez dans la danse .
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Salle des fêtes Saint-Mandé-sur-Brédoire 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 64 80 afp.lahaltedupinson@gmail.com
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L’événement Spectacle de Danse Improvidanses Saint-Mandé-sur-Brédoire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge