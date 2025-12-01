Spectacle de Danse Je badine avec l’amour Sylvain Riéjou

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-12-16 19:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

DANSE AUTODÉRISION JE T’AIME MOI NON PLUS

Sylvain Riéjou et ses complices déclenchent une tornade d’humour qui n’épargne ni les grands noms de la danse contemporaine, ni les stéréotypes de genre. Une soirée qui vous rappellera peut-être votre crush sur Jules à la boum de 1992.Tout public

4 .

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

DANCE SELF-MOCKERY JE T?AIME MOI NON PLUS

Sylvain Riéjou and his accomplices unleash a tornado of humor that spares neither the big names of contemporary dance nor gender stereotypes. An evening that might just remind you of your crush on 1992’s Jules à la boum.

German :

TANZ SELBSTIRONIE JE T?AIME MOI NON PLUS

Sylvain Riéjou und seine Komplizen entfachen einen Tornado des Humors, der weder die großen Namen des zeitgenössischen Tanzes noch die Geschlechterstereotypen verschont. Ein Abend, der Sie vielleicht an Ihre Begeisterung für Jules à la boum von 1992 erinnern wird.

Italiano :

DANZA AUTOIRONIA JE T’AIME MOI NON PLUS

Sylvain Riéjou e i suoi complici scatenano un turbine di umorismo che non risparmia né i grandi nomi della danza contemporanea né gli stereotipi di genere. Una serata che potrebbe ricordarvi la vostra cotta per Jules à la boum nel 1992.

Espanol :

BAILE AUTOBURLA JE T?AIME MOI NON PLUS

Sylvain Riéjou y sus cómplices desatan un torbellino de humor que no perdona ni a los grandes nombres de la danza contemporánea ni a los estereotipos de género. Una velada que quizás le recuerde su flechazo con Jules à la boum en 1992.

L’événement Spectacle de Danse Je badine avec l’amour Sylvain Riéjou Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-07-09 par DESTINATION NANCY