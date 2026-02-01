Spectacle de danse J’irai attraper les étoiles Médiathèque Bretteville-sur-Ay

Spectacle de danse J’irai attraper les étoiles

Médiathèque Le Bourg Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21

La danseuse Elodie Meunier présentera son nouveau solo de danse à la médiathèque . .

Médiathèque Le Bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 mediabrettevillesuray@gmail.com

