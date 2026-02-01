Spectacle de danse J’irai attraper les étoiles Médiathèque Bretteville-sur-Ay
Spectacle de danse J’irai attraper les étoiles Médiathèque Bretteville-sur-Ay samedi 21 février 2026.
Spectacle de danse J’irai attraper les étoiles
Médiathèque Le Bourg Bretteville-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21 19:00:00
Date(s) :
2026-02-21
La danseuse Elodie Meunier présentera son nouveau solo de danse à la médiathèque . .
Médiathèque Le Bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 mediabrettevillesuray@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de danse J’irai attraper les étoiles
L’événement Spectacle de danse J’irai attraper les étoiles Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-02-04 par Côte Ouest Centre Manche