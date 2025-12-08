Spectacle de danse jour de bal Saverne
Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-23 19:30:00
2026-01-23
Jour de Bal porte un regard dansé, poétique et sensible sur la place des aînés dans notre société. La danse y est vécue comme une nécessité de partage et de tendresse. Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, les trois danseuses du spectacle questionnent la relation à la vie, à la mort et à l’après-vie en incarnant les témoignages cocasses et poignants de vieilles dames. Elles dévoilent leurs humanités et subliment l’élan de vie éprouvé avec la danse à tous les âges. .
Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org
