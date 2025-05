Spectacle de danse La Edad de Oro – Salle Tanka Saint-Jean-de-Luz, 7 juin 2025 20:00, Saint-Jean-de-Luz.

Pyrénées-Atlantiques

Salle Tanka 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 34 EUR

Début : 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07 21:10:00

2025-06-07

Avec La Edad de Oro, le chorégraphe et danseur Israel Galván revisite le flamenco à

son époque la plus glorieuse et offre une danse épurée, puissante et tout en retenue. Sur scène le danseur est entouré de la cantaora María Marín et du guitariste Rafael Rodríguez. .

Salle Tanka 12 rue Duconte

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

