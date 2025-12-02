Spectacle de danse La Figure du baiser Lux Scène Nationale Valence

Spectacle de danse La Figure du baiser

Sans autre élément scénique que des corps dont on peut s’approcher comme dans un musée, Nathalie Pernette expose toutes les nuances de l’étreinte amoureuse. D’une posture à l’autre, LA FIGURE DU BAISER se dépose dans l’espace avec sensualité.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

With no scenic elements other than bodies that can be approached as if in a museum, Nathalie Pernette exposes all the nuances of the amorous embrace. From one posture to the next, LA FIGURE DU BAISER settles into the space with sensuality.

German :

Ohne ein anderes Bühnenelement als die Körper, denen man sich wie in einem Museum nähern kann, stellt Nathalie Pernette alle Nuancen der Liebesumarmung dar. Von einer Haltung zur nächsten wird LA FIGURE DU BAISER mit Sinnlichkeit in den Raum gestellt.

Italiano :

Senza elementi scenici, se non corpi che possono essere avvicinati come in un museo, Nathalie Pernette espone tutte le sfumature dell’abbraccio amoroso. Da una postura all’altra, LA FIGURE DU BAISER si inserisce nello spazio con sensualità.

Espanol :

Sin más elementos escénicos que unos cuerpos a los que acercarse como en un museo, Nathalie Pernette expone todos los matices del abrazo amoroso. De una postura a otra, LA FIGURE DU BAISER se instala en el espacio con sensualidad.

