Spectacle de danse, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Spectacle de danse Samedi 19 septembre, 17h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Proposé par « l’atelier chorégraphique » :

« La Choréïa Danse »

École de danse Garreau-Le Fort

« Extraits du spectacle Fortune ! (2026) et créations de l’atelier chorégraphique La Choréïa Danse (classique, modern’ jazz et contemporain). »

Samedi à 17h – gratuit

Cour basse de la mairie

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Proposé par « l’atelier chorégraphique »

©MINISTERE CULTURE