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Spectacle de danse, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Spectacle de danse, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Spectacle de danse Samedi 19 septembre, 17h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Proposé par « l’atelier chorégraphique » :
« La Choréïa Danse »
École de danse Garreau-Le Fort
« Extraits du spectacle Fortune ! (2026) et créations de l’atelier chorégraphique La Choréïa Danse (classique, modern’ jazz et contemporain). »
Samedi à 17h – gratuit
Cour basse de la mairie

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Proposé par « l’atelier chorégraphique »

©MINISTERE CULTURE

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