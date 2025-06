Spectacle de danse La Tessoualle 27 juin 2025 15:00

Maine-et-Loire

Spectacle de danse Théâtre Tessallis La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 15:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

2025-06-29

Tony Milliou, directeur Artistique et le bureau de l eat modern Jazz de la tessoualle présentent leur spectacle 2025

.

Théâtre Tessallis

La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 70 39 37 eatdanse.latessoualle@gmail.com

English :

Tony Milliou, Artistic Director, and the board of eat modern Jazz de la tessoualle present their show 2025

German :

Tony Milliou, künstlerischer Leiter, und das Büro des eat modern Jazz de la tessoualle präsentieren ihre Show 2025

Italiano :

Tony Milliou, direttore artistico, e l’ufficio di eat modern Jazz de la tessoualle presentano il loro spettacolo 2025

Espanol :

Tony Milliou, director artístico, y la oficina de eat modern Jazz de la tessoualle presentan su espectáculo 2025

L’événement Spectacle de danse La Tessoualle a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de tourisme du Choletais