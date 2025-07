Spectacle de danse » L’Appel » La Chaise-Dieu

Spectacle de danse » L’Appel » La Chaise-Dieu samedi 9 août 2025.

Spectacle de danse » L’Appel »

Jardin public La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-08-09 16:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

Date(s) :

2025-08-09 2025-08-10

Spectacle tout terrain de danse avec la Cie Ancolie: Un cercle qui s’entête, entre envie de fête, de démonstration, une quête de soi dans ces liens que l’on finit par trouver, nouer, dans la pulsion d’une danse endiablée durant 40 minutes.

Jardin public La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 57

English :

An all-encompassing dance show with Cie Ancolie: a stubborn circle, between the desire to celebrate, to demonstrate, a quest for the self in these bonds that we end up finding, knotting, in the pulse of a frenzied dance lasting 40 minutes.

German :

Ein Kreis, der sich hartnäckig hält, zwischen dem Wunsch zu feiern und zu demonstrieren, eine Suche nach sich selbst in diesen Verbindungen, die man schließlich findet und knüpft, im Impuls eines wilden Tanzes während 40 Minuten.

Italiano :

Uno spettacolo di danza totalizzante di Cie Ancolie: un cerchio che persiste ostinatamente, tra voglia di festeggiare, di esibirsi, ricerca di se stessi nei legami che si finisce per trovare, legandosi, nel pulsare di una danza frenetica di 40 minuti.

Espanol :

Un espectáculo de danza integral de la Cie Ancolie: un círculo que persiste obstinadamente, entre el deseo de celebrar, de exhibirse, una búsqueda de uno mismo en los vínculos que acabamos encontrando, anudados, en el pulso de una danza frenética que dura 40 minutos.

L’événement Spectacle de danse » L’Appel » La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay