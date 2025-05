Spectacle de danse Le bal des résistants – Baule, 22 juin 2025 15:30, Baule.

Loiret

Spectacle de danse Le bal des résistants Chapiteau de Baule Baule Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 15:30:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

Date(s) :

2025-06-22

2025-06-29

L’association de danse, l’ELAN DE MEUNG, organise son spectacle de fin d’année au chapiteau de Baule !

L’association de danse, l’ELAN DE MEUNG, organise son spectacle de fin d’année au chapiteau de Baule aux dates suivantes

5 séances (même histoire mais 5 déroulés différents)

*Dimanche 22 juin à 15h30 et à 18h30

*Dimanche 29 juin 2025 à 11h30, à 15h30 et à 18h30

Venez découvrir la création 2025 « Le bal des Résistants », uchronie du fil « cabaret » de Bob Fosse, imaginée par les professeurs de l’association, où la danse, la musique et l’émotion se rencontrent à chaque instant dans cette histoire revisitée et captivante!

Tarif unique 10 €/personne.

Durée du spectacle 1h30. Buvette sur place.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site internet de l’association www.elandemeung.fr 10 .

Chapiteau de Baule

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

English :

The dance association ELAN DE MEUNG organizes its end-of-year show at the Baule big top!

German :

Der Tanzverein, l’ELAN DE MEUNG, veranstaltet seine Jahresabschlussshow im Festzelt in Baule!

Italiano :

L’associazione di danza ELAN DE MEUNG organizza il suo spettacolo di fine anno al tendone del Baule!

Espanol :

La asociación de danza ELAN DE MEUNG organiza su espectáculo de fin de curso en la carpa de Baule

L’événement Spectacle de danse Le bal des résistants Baule a été mis à jour le 2025-05-26 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE