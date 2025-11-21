Spectacle de Danse La Citadelle Le Château-d’Oléron

Spectacle de Danse

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

L’association DAC Danse Au Château est heureuse de vous présenter une pièce chorégraphique « VIRILES » de la Compagnie KYNLAUS. billetterie helloasso

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine danse.dac@gmail.com

English :

The association DAC Danse Au Château is delighted to present a choreographic piece entitled « VIRILES » by Compagnie KYNLAUS. ticket office: helloasso

German :

Der Verein DAC Danse Au Château freut sich, Ihnen ein choreografisches Stück « VIRILES » der Compagnie KYNLAUS zu präsentieren. Kartenvorverkauf: helloasso

Italiano :

L’associazione DAC Danse Au Château è lieta di presentare il brano coreografico « VIRILES » della Compagnie KYNLAUS. biglietteria: helloasso

Espanol :

La asociación DAC Danse Au Château se complace en presentar una pieza coreográfica titulada « VIRILES » de la Compagnie KYNLAUS. taquilla: helloasso

L’événement Spectacle de Danse Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes