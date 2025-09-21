Spectacle de danse « le Cri » Buvette Cachat Évian-les-Bains

Au croisement de la danse et de la musique, le Cri explore l’expression brute de l’émotion, là où les corps et les sons se mêlent pour faire résonner l’indicible. La musique et le mouvement se provoquent, s’entrelacent, s’affrontent, fusionnent.

Présenté par la Compagnie 3ème Œil, porteuse de projets de création artistique dans le territoire, avec Elisabetta Gareri danseuse et Ludivine Isaffo à la flûte traversière.

Organisé par le pôle arts vivants de la Ville d’Evian.

La Ville d’Évian vous invite à redécouvrir la Buvette Cachat, lieu emblématique du patrimoine évianais et chef d’œuvre de l’Art Nouveau.

Buvette Cachat Avenue des Sources, 74500 Évian-les-Bains Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

