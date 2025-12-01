Spectacle de Danse Le poisson qui vivait dans les arbres Sylvain Riéjou, Hervé Walbecq Vandœuvre-lès-Nancy
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Mercredi Samedi 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10 2025-12-13
DANSE ANIMATIONS VIDÉO BUBULLES
Deux personnages partent à la recherche d’une créature mystérieuse. En chemin, ils vont traverser des mondes terrestres, aquatiques, aériens et rencontrer des animaux, tout droit sortis des dessins d’Hervé Walbecq.
Jeune public dès 04 ans.Enfants
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com
English :
DANCE VIDEO ANIMATIONS BUBBLES
Two characters set off in search of a mysterious creature. Along the way, they cross worlds of land, water and air, and meet animals straight out of Hervé Walbecq?s drawings.
For young audiences aged 04 and up.
German :
TANZ VIDEOANIMATIONEN BLUBBERBLASEN
Zwei Figuren begeben sich auf die Suche nach einer geheimnisvollen Kreatur. Auf ihrem Weg durchqueren sie Land-, Wasser- und Luftwelten und begegnen Tieren, die direkt den Zeichnungen von Hervé Walbecq entsprungen sind.
Junges Publikum ab 04 Jahren.
Italiano :
DANZA ANIMAZIONI VIDEO BOLLE
Due personaggi partono alla ricerca di una creatura misteriosa. Durante il viaggio, attraversano mondi di terra, acqua e aria e incontrano animali usciti direttamente dai disegni di Hervé Walbecq.
Per un pubblico giovane a partire dai 04 anni.
Espanol :
BAILE ANIMACIONES DE VÍDEO BURBUJAS
Dos personajes parten en busca de una misteriosa criatura. Por el camino, atraviesan mundos de tierra, agua y aire, y se encuentran con animales salidos directamente de los dibujos de Hervé Walbecq.
Para jóvenes a partir de 04 años.
