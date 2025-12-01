Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de Danse Le poisson qui vivait dans les arbres Sylvain Riéjou, Hervé Walbecq Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle de Danse Le poisson qui vivait dans les arbres Sylvain Riéjou, Hervé Walbecq Vandœuvre-lès-Nancy mercredi 10 décembre 2025.

Spectacle de Danse Le poisson qui vivait dans les arbres Sylvain Riéjou, Hervé Walbecq

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Samedi 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10

Date(s) :
2025-12-10 2025-12-13

DANSE ANIMATIONS VIDÉO BUBULLES

Deux personnages partent à la recherche d’une créature mystérieuse. En chemin, ils vont traverser des mondes terrestres, aquatiques, aériens et rencontrer des animaux, tout droit sortis des dessins d’Hervé Walbecq.

Jeune public dès 04 ans.Enfants
4  .

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56  louise@centremalraux.com

English :

DANCE VIDEO ANIMATIONS BUBBLES

Two characters set off in search of a mysterious creature. Along the way, they cross worlds of land, water and air, and meet animals straight out of Hervé Walbecq?s drawings.

For young audiences aged 04 and up.

German :

TANZ VIDEOANIMATIONEN BLUBBERBLASEN

Zwei Figuren begeben sich auf die Suche nach einer geheimnisvollen Kreatur. Auf ihrem Weg durchqueren sie Land-, Wasser- und Luftwelten und begegnen Tieren, die direkt den Zeichnungen von Hervé Walbecq entsprungen sind.

Junges Publikum ab 04 Jahren.

Italiano :

DANZA ANIMAZIONI VIDEO BOLLE

Due personaggi partono alla ricerca di una creatura misteriosa. Durante il viaggio, attraversano mondi di terra, acqua e aria e incontrano animali usciti direttamente dai disegni di Hervé Walbecq.

Per un pubblico giovane a partire dai 04 anni.

Espanol :

BAILE ANIMACIONES DE VÍDEO BURBUJAS

Dos personajes parten en busca de una misteriosa criatura. Por el camino, atraviesan mundos de tierra, agua y aire, y se encuentran con animales salidos directamente de los dibujos de Hervé Walbecq.

Para jóvenes a partir de 04 años.

L’événement Spectacle de Danse Le poisson qui vivait dans les arbres Sylvain Riéjou, Hervé Walbecq Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-07-09 par DESTINATION NANCY