Legé

SPECTACLE DE DANSE

6114 Place du Général Charette Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

SPECTACLE DE DANSE MODERN JAZZ

Après une année de travail, de passion et de persévérance, les danseuses de La Clé sont heureuses de vous présenter leur spectacle de fin d’année au Centre culturel Saint-Michel de Legé. .

6114 Place du Général Charette Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 94 80 27

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English :

MODERN JAZZ DANCE SHOW

L’événement SPECTACLE DE DANSE Legé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique