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SPECTACLE DE DANSE Legé

SPECTACLE DE DANSE Legé samedi 27 juin 2026.

Adresse : 6114 Place du Général Charette

Ville : 44650 Legé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Legé

SPECTACLE DE DANSE

6114 Place du Général Charette Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

SPECTACLE DE DANSE MODERN JAZZ
Après une année de travail, de passion et de persévérance, les danseuses de La Clé sont heureuses de vous présenter leur spectacle de fin d’année au Centre culturel Saint-Michel de Legé.   .

6114 Place du Général Charette Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 94 80 27 

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English :

MODERN JAZZ DANCE SHOW

L’événement SPECTACLE DE DANSE Legé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique