SPECTACLE DE DANSE Legé
SPECTACLE DE DANSE Legé samedi 27 juin 2026.
Legé
SPECTACLE DE DANSE
6114 Place du Général Charette Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
SPECTACLE DE DANSE MODERN JAZZ
Après une année de travail, de passion et de persévérance, les danseuses de La Clé sont heureuses de vous présenter leur spectacle de fin d’année au Centre culturel Saint-Michel de Legé. .
6114 Place du Général Charette Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 94 80 27
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English :
MODERN JAZZ DANCE SHOW
L’événement SPECTACLE DE DANSE Legé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique