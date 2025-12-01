Spectacle de danse salle polyvalente du Lycée Les Fontenelles
Spectacle de danse
salle polyvalente du Lycée 15 Rue du Couvent Les Fontenelles Doubs
Gratuit
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Bal en résidence Ça danse aux Fontenelles !
Après une performance des artistes, laissez-vous guider par le chorégraphe Sarath Amarasingam. Aucun niveau requis venez juste partager un moment festif en musique avec Luc Véjux ! Un moment de danse partagé. .
salle polyvalente du Lycée 15 Rue du Couvent Les Fontenelles 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 81 26 communication@cc-russey.fr
