Spectacle de danse salle polyvalente du Lycée Les Fontenelles

Spectacle de danse

salle polyvalente du Lycée 15 Rue du Couvent Les Fontenelles Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Bal en résidence Ça danse aux Fontenelles !

Après une performance des artistes, laissez-vous guider par le chorégraphe Sarath Amarasingam. Aucun niveau requis venez juste partager un moment festif en musique avec Luc Véjux ! Un moment de danse partagé. .

salle polyvalente du Lycée 15 Rue du Couvent Les Fontenelles 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 81 26 communication@cc-russey.fr

English : Spectacle de danse

German : Spectacle de danse

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de danse Les Fontenelles a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER