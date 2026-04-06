Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

Montélimar

Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 33 – 33 – 63 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le ballet contemporain Giselle(s) de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault tire sa puissance dans la théâtralité et la richesse de leur chorégraphie.

.

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marie-Claude Pietragalla and Julien Derouault’s contemporary ballet Giselle(s) draws its power from the theatricality and richness of its choreography.

L’événement Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla Montélimar a été mis à jour le 2025-04-01 par Montélimar Tourisme Agglomération