Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar
Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar dimanche 12 avril 2026.
Montélimar
Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla
Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 33 – 33 – 63 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Le ballet contemporain Giselle(s) de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault tire sa puissance dans la théâtralité et la richesse de leur chorégraphie.
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Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
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English :
Marie-Claude Pietragalla and Julien Derouault’s contemporary ballet Giselle(s) draws its power from the theatricality and richness of its choreography.
L’événement Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla Montélimar a été mis à jour le 2025-04-01 par Montélimar Tourisme Agglomération
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