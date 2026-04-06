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Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Palais des congrès Charles Aznavour

Adresse : Avenue du 14 juillet 1789

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : 2026-04-12T

Fin : 2026-04-12T

Tarif : 33 33 63

Montélimar

Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 33 – 33 – 63 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Le ballet contemporain Giselle(s) de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault tire sa puissance dans la théâtralité et la richesse de leur chorégraphie.
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Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20  info@montelimar-tourisme.com

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English :

Marie-Claude Pietragalla and Julien Derouault’s contemporary ballet Giselle(s) draws its power from the theatricality and richness of its choreography.

L’événement Spectacle de danse les Gisèle(s) Marie Claude Pietragalla Montélimar a été mis à jour le 2025-04-01 par Montélimar Tourisme Agglomération

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