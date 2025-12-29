Spectacle de danse Les yeux fermés Vitré

Spectacle de danse Les yeux fermés

2 rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Le spectacle de danse les yeux fermés de la Compagnie S’Poart à la salle le Théâtre de Vitré, le mardi 24 mars 2026 à 20h30.

C’est en découvrant un documentaire sur Pierre Soulages que le chorégraphe Mickaël Le Mer a un choc esthétique. Dans la façon dont ce grand peintre travaille la couleur noire, dans sa manière d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe voit de l’espoir. Il imagine alors une quête poétique, dansée et lumineuse.

Huit artistes, quatre danseuses et quatre danseurs, partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière qui, peu à peu, prend possession du plateau les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements jusqu’à l’apothéose finale, célébration de la vie, de la joie et communion avec le public.

Durée 1h

Pour tous dès 6 ans

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

