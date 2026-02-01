Spectacle de danse Lunaison Anglars-Juillac

Spectacle de danse Lunaison

Domaine d’Anglars Anglars-Juillac Lot

Tarif : – – 12 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La Scène d’Anglars vous convie à la représentation de Lunaison , création de la Cie Anima Silva, à La Scène d’Anglars Danse et Musique.

Une lunaison est l'intervalle de temps entre deux nouvelles lunes successives

La Scène d’Anglars vous convie à la représentation de Lunaison , création de la Cie Anima Silva, à La Scène d’Anglars Danse et Musique.

Une lunaison est l'intervalle de temps entre deux nouvelles lunes successives. À travers ce phénomène, le duo invite à se pencher sur les cycles, qu'ils soient lunaires, saisonniers, hormonaux, ou temporels. Nos vies en sont façonnées et nous n’y prêtons plus attention. Cette collaboration artistique célèbre la beauté de l'instant présent, invitation à un voyage sensoriel, montrant les va et vient entre différentes énergies et ainsi prendre conscience que nous sommes tous et toutes influencés par des cycles. Amorce et intentions Le duo a pris sa forme lors d’une invitation à performer dans le cadre du Cabaret d’Automne, organisé en soutien pour l’école alternative de Fons en novembre 2023. Le cadre proposé à tout de suite apporté une notion de rituel, de sorcellerie et a donné envie à Léa de construire une petite forme autour de l’automne. C’est quoi l’Automne ? Quelles actions cette saison nous invite-t-elle à mettre en place ? Quel rythme amène ce nouveau cycle ? A la suite de cette performance, les deux artistes ont eu envie de continuer la création en s’inspirant des 4 saisons. Guillaume, accompagné de son looper, de ses multiples instruments et de sa voix propose des paysages sonores qui viennent alimenter les états de corps et les verbes d’action de Léa. Guillaume Roussilhe, musicien. Léa Coispel, danseuse.

.

Domaine d’Anglars Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie +33 6 59 60 00 86 culture@ccvlv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Scène d’Anglars invites you to the performance of Lunaison , a creation by Cie Anima Silva, at La Scène d’Anglars Danse et Musique.

A lunaison is the interval of time between two successive new moons

L’événement Spectacle de danse Lunaison Anglars-Juillac a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Cahors Vallée du Lot