Spectacle de danse – Théâtre de Lunéville Lunéville, 20 juin 2025 15:00, Lunéville.

Meurthe-et-Moselle

Spectacle de danse Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Vendredi 2025-06-20 15:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-20

2025-06-21

2025-06-22

Organisé par l’association Amidanse avec le concours des élèves de Françoise Martin, Juliette Bott et Lorraine Vomscheid

– vendredi 20 juin à 19h

– samedi 21 juin à 19h

– dimanche 22 juin à 15h

Billetterie en ligne sur helloasso à partir du 27 mai ou directement au théâtre à partir du 18 juin.Tout public

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 76 39 59 20

English :

Organized by the Amidanse association with the students of Françoise Martin, Juliette Bott and Lorraine Vomscheid

? Friday June 20 at 7pm

? Saturday June 21 at 7pm

? Sunday June 22, 3pm

Tickets available online at helloasso from May 27 or directly at the theater from June 18.

German :

Organisiert von der Association Amidanse mit Unterstützung der Schülerinnen und Schüler von Françoise Martin, Juliette Bott und Lorraine Vomscheid

? Freitag, 20. Juni um 19 Uhr

? Samstag, 21. Juni um 19 Uhr

? Sonntag, 22. Juni um 15 Uhr

Kartenverkauf online auf helloasso ab dem 27. Mai oder direkt im Theater ab dem 18. Juni.

Italiano :

Organizzato dall’associazione Amidanse con gli studenti di Françoise Martin, Juliette Bott e Lorraine Vomscheid

venerdì 20 giugno alle 19.00

sabato 21 giugno alle 19.00

domenica 22 giugno alle 15.00

Biglietti disponibili online su helloasso dal 27 maggio o in teatro dal 18 giugno.

Espanol :

Organizado por la asociación Amidanse con los alumnos de Françoise Martin, Juliette Bott y Lorraine Vomscheid

viernes 20 de junio a las 19.00 horas

sábado 21 de junio a las 19.00 h

domingo 22 de junio a las 15.00 horas

Entradas disponibles en línea en helloasso a partir del 27 de mayo o directamente en el teatro a partir del 18 de junio.

