Spectacle de danse Macera Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin

Spectacle de danse Macera Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin dimanche 12 octobre 2025.

Spectacle de danse Macera

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

En 25 ans la Cie Pyramid s’est imposée dans la danse hip hop avec des pièces qui font la part belle à la narration, le mime et le théâtre d’objets. Macéra , leur toute dernière création, est comme une odyssée, un appel au voyage, à l’exploration et la curiosité.

Dans le cadre du festival J2K.

Les chorégraphes Youssef Bel Baraka et Fouad Kouchy se sont inspirés de grands récits de voyages et des périples de Pierre Loti (la cie est basée à Rochefort) en les mêlant à leurs propres expériences.

Dans ce spectacle, la danse, imprégnée d’influences ethniques, traditionnelles, contemporaines et hip hop devient un puissant moyen de communication et interroge notre rapport au monde.

Distribution

Chorégraphes Youssef Belbaraka & Fouad Kouchy

Interprètes Mickaël Alberi, Léa Misseri, Mélinda Espinoza, Tengis Jambaatsadmid, Rudy Torres, Wilfried Ebongue-Moungui, Fabio Labianca.

Tout public, dès 6 ans. .

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 69 21 90 accueil.lereflet@ville-saint-berthevin.fr

English :

Over the past 25 years, Cie Pyramid has made a name for itself in hip-hop dance with pieces that feature narrative, mime and object theater. Macéra , their latest creation, is like an odyssey, a call to travel, exploration and curiosity.

As part of the J2K festival.

German :

In 25 Jahren hat sich die Cie Pyramid mit ihren Stücken, in denen Erzählung, Pantomime und Objekttheater eine wichtige Rolle spielen, einen festen Platz im Hip-Hop-Tanz erobert. Macéra , ihre neueste Kreation, ist wie eine Odyssee, ein Aufruf zur Reise, zur Erkundung und zur Neugier.

Im Rahmen des Festivals J2K.

Italiano :

Negli ultimi 25 anni, la Cie Pyramid si è affermata come una delle principali forze della danza hip hop, con pezzi che privilegiano la narrazione, il mimo e il teatro d’oggetti. Macéra , la loro ultima creazione, è come un’odissea, un invito al viaggio, all’esplorazione e alla curiosità.

Nell’ambito del festival J2K.

Espanol :

En los últimos 25 años, Cie Pyramid se ha consolidado como una de las principales fuerzas de la danza hip hop, con piezas en las que la narrativa, el mimo y el teatro de objetos ocupan un lugar destacado. Macéra , su última creación, es como una odisea, una llamada al viaje, a la exploración y a la curiosidad.

En el marco del festival J2K.

L’événement Spectacle de danse Macera Saint-Berthevin a été mis à jour le 2025-10-06 par LAVAL TOURISME