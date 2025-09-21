Spectacle de danse Maison de Garonne Boé

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Spectacle « Womb extension » à 11h. Deux danseuses, durée 30mn.

« Depuis le début de nos recherches de création, l’eau nous

accompagne. Ses différents états inspirent nos

mouvements, notre danse : le clapotis des gouttes, les

vagues, le bouillon des rivières, les torrents,…

Comment l’eau relationne avec nos corps ?

Quelle est sa force d’action ?

Comment nous met-elle en mouvement ?

Notre désir profond est de questionner le lien entre nos

actions poétiques, l’eau, l’individu et le collectif.

L’idée des ondes qui se propagent… »

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne, 47550 Boé Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 98 65 61 http://www.maisongaronne.ville-boe.fr/ https://www.facebook.com/villedeboe La maison de Garonne vous accueille pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Garonne. Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle, la maison de Garonne accueille une scénographie rappelant le lien entre le fleuve et les hommes, l’histoire de Boé et de la Garonne agenaise, et de la biodiversité que la Garonne abrite. Depuis son dernier étage à ciel ouvert, le site offre également une vue panoramique sur les paysages alentours. La visite peut se compléter avec le sentier pédagogique aménagé aux abords du site et longeant en partie la Garonne. Parking à proximité (300 m). Accès PMR.

© Alexis Caslani