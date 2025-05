Spectacle de Danse – MARCIAC Marciac, 13 juin 2025 20:30, Marciac.

Spectacle de Danse MARCIAC

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-13

Le FIVA fête ses 30 ans avec un spectacle exceptionnel !

À l’occasion de son 30e anniversaire (1995–2025), le FIVA (Foyer Intercommunal de Vie Artistique) vous invite à assister à « La Cérémonie des 30 ans », un spectacle de danse unique qui se tiendra dans le prestigieux cadre de l’Astrada à Marciac.

Au programme

Un gala haut en couleurs mettant en scène les talents artistiques du FIVA à travers des chorégraphies variées, riches en émotion et en énergie, célébrant trois décennies de passion, de créativité et de partage.

Tenue correcte exigée

Cet événement est ouvert à tous familles, amateurs de danse, anciens membres du FIVA et curieux souhaitant découvrir la richesse culturelle de la région.

MARCIAC 53 Chemin de Ronde

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 31 26 49 24 asso.fiva@orange.fr

English :

FIVA celebrates its 30th anniversary with an exceptional show!

To mark its 30th anniversary (1995?2025), FIVA (Foyer Intercommunal de Vie Artistique) invites you to attend « La Cérémonie des 30 ans », a unique dance show to be held at the prestigious Astrada in Marciac.

On the program:

A colorful gala showcasing FIVA?s artistic talents through a variety of choreographies, rich in emotion and energy, celebrating three decades of passion, creativity and sharing.

Appropriate dress required

This event is open to all: families, dance enthusiasts, former FIVA members and those curious to discover the cultural richness of the region.

German :

FIVA feiert seinen 30. Geburtstag mit einer außergewöhnlichen Show!

Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens (1995?2025) lädt das FIVA (Foyer Intercommunal de Vie Artistique) Sie ein, an « La Cérémonie des 30 ans » teilzunehmen, einer einzigartigen Tanzshow, die im prestigeträchtigen Astrada in Marciac stattfinden wird.

Auf dem Programm stehen:

Eine farbenfrohe Gala, die die künstlerischen Talente des FIVA mit abwechslungsreichen Choreografien voller Emotionen und Energie in Szene setzt und drei Jahrzehnte Leidenschaft, Kreativität und Teilen feiert.

Angemessene Kleidung erwünscht

Diese Veranstaltung ist für alle offen: Familien, Tanzliebhaber, ehemalige FIVA-Mitglieder und Neugierige, die den kulturellen Reichtum der Region entdecken möchten.

Italiano :

La FIVA celebra il suo 30° anniversario con uno spettacolo eccezionale!

In occasione del suo 30° anniversario (1995?2025), il FIVA (Foyer Intercommunal de Vie Artistique) vi invita a partecipare a « La Cérémonie des 30 ans », uno spettacolo di danza unico che si terrà nella prestigiosa Astrada di Marciac.

In programma:

Un gala colorato che mette in mostra i talenti artistici della FIVA attraverso una varietà di coreografie, ricche di emozioni ed energia, per celebrare tre decenni di passione, creatività e condivisione.

È richiesto un abbigliamento adeguato

L’evento è aperto a tutti: famiglie, appassionati di danza, ex soci FIVA e curiosi di scoprire la ricchezza culturale della regione.

Espanol :

¡FIVA celebra su 30 aniversario con un espectáculo excepcional!

Con motivo de su 30 aniversario (1995?2025), el FIVA (Foyer Intercommunal de Vie Artistique) le invita a asistir a « La Cérémonie des 30 ans », un espectáculo de danza único que se celebrará en la prestigiosa Astrada de Marciac.

En el programa:

Una gala llena de color que mostrará los talentos artísticos del FIVA a través de una variedad de coreografías, ricas en emoción y energía, celebrando tres décadas de pasión, creatividad e intercambio.

Se requiere vestimenta apropiada

Este evento está abierto a todos: familias, aficionados a la danza, antiguos miembros de la FIVA y curiosos por descubrir la riqueza cultural de la región.

