Spectacle de danse Matière Brute Haguenau

Spectacle de danse Matière Brute

6 place Robert Schuman Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 15:45:00

2026-03-08

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle consacrée à l'Allemagne, un spectacle de danse présenté par les élèves du département danse contemporaine de l'École de Musique et de Danse de Haguenau.

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne, un spectacle de danse présenté par les élèves du département danse contemporaine de l’École de Musique et de Danse de Haguenau, sous la direction de Xheraldina Gryka.

Ce projet collectif est le fruit d’un travail d’exploration autour du corps, du mouvement et de la matière. À travers une gestuelle à la fois physique et expressive, les danseurs interrogent la relation entre l’humain et son environnement, la transformation des formes et des énergies, tout en évoquant l’Allemagne et sa tradition artistique et musicale. 0 .

6 place Robert Schuman Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 40 40 maison-musique@agglo-haguenau.fr

English :

As part of the Cultural Fortnight dedicated to Germany, a dance show presented by students from the contemporary dance department of the École de Musique et de Danse de Haguenau.

