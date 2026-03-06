Spectacle de danse ‘‘Messe basse’’ – Cie Bissextile Salle du Pré Poulain Thouaré-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit Réservation conseillée au 02 51 85 90 60ou mediatheque@mairie-thouare.fr Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Quelle est la place de la femme dans des textes souvent écrits et dictés par des hommes ? Pourquoi la culture patriarcale perdure-t-elle encore ? Les interprètes se dévoilent, libèrent leurs pulsions, la réalité est niée, tournée en dérision, les conséquences des actes ignorées.L’absurde, l’hypocrisie, la violence gratuite, la folie et l’humour sont les fils conducteurs.Le spectacle se poursuivra par un échange avec les artistes.Dès 10 ans.Spectacle gratuit.

Salle du Pré Poulain Thouaré-sur-Loire 44470

02 40 68 09 70 http://www.thouare.fr/ contact@mairie-thouare.fr 02 51 85 90 60 http://thouare.fr



