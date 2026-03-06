SPECTACLE DE DANSE Mireval
Avenue de Montpellier Mireval Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Les danseurs de l’école EPSEDANSE présentent les dernières pièces chorégraphiques de chorégraphes nationaux et internationaux. Les différents niveaux de l’école y sont représentés.
Avenue de Montpellier Mireval 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 62 90 reservation.cclm@mireval34.fr
English :
EPSEDANSE dancers present the latest choreographic works by national and international choreographers. All levels of the school are represented.
L’événement SPECTACLE DE DANSE Mireval a été mis à jour le 2026-03-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE