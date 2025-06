Spectacle de danse Modern’Jazz Le Chantier Châteauroux 3 juillet 2025 20:30

Indre

Spectacle de danse Modern’Jazz Le Chantier 7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Début : 2025-07-03 20:30:00

fin : 2025-07-04 23:00:00

2025-07-03

Quel est le point commun entre un agent immobilier, un homme de ménage et une parisienne exubérante ? Venez le découvrir, ça va être un Grand Chantier !

Chorégraphe Aline Würtz, deux représentations de ce spectacle de dans sont prévues. 10 .

7 Avenue Daniel Bernardet

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14

English :

What do a real estate agent, a cleaning man and an exuberant Parisian have in common? Come and find out it’s going to be a Grand Chantier!

German :

Was haben folgende Personen gemeinsam: ein Immobilienmakler, ein Putzmann und eine üppige Pariserin? Finden Sie es heraus, es wird eine Große Baustelle!

Italiano :

Cosa hanno in comune un agente immobiliare, un addetto alle pulizie e un esuberante parigino? Venite a scoprirlo: sarà un grande lavoro!

Espanol :

¿Qué tienen en común un agente inmobiliario, una limpiadora y un exuberante parisino? Venga a descubrirlo, ¡va a ser un Gran Trabajo!

