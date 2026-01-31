Spectacle de Danse Musique Mirages La MALS Sochaux

Spectacle de Danse Musique Mirages

La MALS 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Les classes de danse classique et contemporaine du Conservatoire du Pays de Montbéliard vous invitent à plonger dans un univers où rêve et réalité se confondent. Dans cet espace sensible et poétique, chaque mouvement devient une exploration, une invitation à découvrir des mondes nouveaux.

Entre tangible et invisible, les corps s’élancent en tourbillons fugaces et traversent les mirages de l’évasion. Dans le bruissement du monde moderne — où les néons ont remplacé les chandelles — l’héritage de Mozart dialogue avec les créateurs d’aujourd’hui.

À leurs côtés, deux figures majeures de l’histoire de la danse s’invitent dans ce voyage artistique Marius Petipa, maître incontesté des ballets impériaux, et Isadora Duncan, pionnière d’une danse libre et expressive. Ensemble, ils témoignent de la richesse et de l’évolution de cet art en perpétuel mouvement.

Pour accompagner cette soirée, l’orchestre Berlioz participera à la représentation et interprétera notamment la suite pour orchestre tirée du ballet Sylvia de Léo Delibes, à l’occasion des 150 ans de sa création.

Travail conduit par Cédric Godefroid, Anne-Laure Emery et Florence Hoohs

Coordination Cédric Godefroid

Direction de l’orchestre Laurent Zemp et Vincent Nommay

Réservation en ligne. .

La MALS 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de Danse Musique Mirages

L’événement Spectacle de Danse Musique Mirages Sochaux a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD