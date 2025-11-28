Créé en 2011 par la chorégraphe Chantal Loïal pour un solo, On t’appelle Vénus évolue dans une nouvelle forme, en intégrant des musicien·nes et chanteur·ses.

La Vénus hottentote, c’est cette femme sud-africaine à la morphologie hors norme (hypertrophie des hanches et des fesses) qui, de 1810 à 1815, vécut l’enfer des foires européennes, exposée au regard des hommes comme un animal exotique. Mais pas question pour la chorégraphe de rejouer le drame, ni de culpabiliser l’auditoire. Ce que veut Chantal Loïal, c’est mettre les pas de tous dans ceux de la Vénus hottentote, lui offrir une victoire sur l’histoire, continuer à mettre en échec un certain regard qui existe encore aujourd’hui. Elle le fait à travers une danse mystérieuse et sensuelle. Celle d’un corps exposé, détaillé, découpé, qui va, pas à pas, s’affranchir avant de trouver sa plénitude.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * P R O G R A M M E * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

– à partir de 17H : Chantal Loïal, chorégraphe guadeloupéenne de la Cie Difé Kako et directrice artistique du festival Mois Kréyol, viendra présenter son livre biographique Danse avec la DDASS écrit par Dominique Roederer, à paraître en automne aux éditions Project’îles. Un retour émotionnel sur son parcours personnel et artistique, entre mémoire, danse et identité créolisée.

– de 17H à 18H : Atelier musical avec le musicien multi-instrumentiste Vincent Dill qui invite petits et grands à découvrir son parcours de musicien, le travail de la compagnie Dife Kako et l’univers sonore du spectacle à travers ses instruments du monde.

Atelier musical avec Vincent Dill

– de 19H à 20H : Spectacle de danse

Spectacle de danse

« On t’appelle Vénus »(#2) remémore l’histoire de la Vénus Hottentote (Sarah Baartman), une femme sud-africaine qui vécut l’enfer des zoos humains au 19è siècle. Questionnant notre rapport à l’altérité, la pièce est une ode aux femmes noires et aux féminités. Elle propose une narration glorieuse contre les stéréotypes.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 17h00 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 13 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/