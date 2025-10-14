Spectacle de danse Par d’autres voix, d’Ambra Senatore Lux Scène Nationale Valence

Spectacle de danse Par d’autres voix, d’Ambra Senatore

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14 21:00:00

2025-10-14

Avec puissance et liberté, la chorégraphe et performeuse Ambra Senatore livre un solo féministe vibrant mêlé de récits intimes et universels, portés par des voix de femmes. Un voyage sensible et engagé au cœur de l’humain.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15

English :

With power and freedom, choreographer and performer Ambra Senatore delivers a vibrant feminist solo mixed with intimate and universal stories, carried by the voices of women. A sensitive, committed journey to the heart of humanity.

German :

Mit Kraft und Freiheit liefert die Choreografin und Performerin Ambra Senatore ein vibrierendes feministisches Solo mit intimen und universellen Erzählungen, die von Frauenstimmen getragen werden. Eine sensible und engagierte Reise ins Herz des Menschlichen.

Italiano :

Con forza e libertà, la coreografa e performer Ambra Senatore propone un vibrante assolo femminista, una miscela di storie intime e universali, portate dalle voci delle donne. Un viaggio sensibile e impegnato nel cuore dell’umanità.

Espanol :

Con fuerza y libertad, la coreógrafa e intérprete Ambra Senatore ofrece un vibrante solo feminista, una mezcla de historias íntimas y universales, llevadas por las voces de las mujeres. Un viaje sensible y comprometido al corazón de la humanidad.

