Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23 22:00:00

2025-05-23

Venez assister à « Phénix », le nouveau spectacle de l’Association Surya ! Une soirée de danse orientale et Bollywood, de musique, de joie et de surprises. Un moment magique à ne pas manquer !

« Phénix », un voyage vibrant à travers la danse orientale et le Bollywood. Laissez-vous emporter par l’énergie, la grâce et les couleurs de ce show unique, qui mêle tradition et modernité avec passion. Deux autres représentations le 24 mai. Un petit buffet sera disponible sur place pour prolonger ce moment de fête et de partage. .

Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 23 78 26 suryaassociation64@gmail.com

