Spectacle de danse Place du Civoire Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Gratuit. Sans réservation.
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00
Spectacle de danse africaine avec l’association Akpoukputy
Place du Civoire Place du Civoire, 19100 Brive-La-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
