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SPECTACLE DE DANSE & POLE DANCE SALLE DE CINEMA DE CARBONNE Carbonne

dimanche 5 juillet 2026 · SALLE DE CINEMA DE CARBONNE · Carbonne

SPECTACLE DE DANSE & POLE DANCE SALLE DE CINEMA DE CARBONNE Carbonne

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
SALLE DE CINEMA DE CARBONNE
Adresse
Route de Lacaugne
Ville
31390 Carbonne
Département
Haute-Garonne
Tarif
6 6 6 Tarif enfant

Carbonne

SPECTACLE DE DANSE & POLE DANCE

SALLE DE CINEMA DE CARBONNE Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Venez participer au spectacle de danse Quand une idée prend corps à Carbonne.
Un spectacle présenté par les élèves de danse et de pole dance de l’association Art et Mouvement. 6  .

SALLE DE CINEMA DE CARBONNE Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come join us for the dance performance When an Idea Takes Shape in Carbonne.

L’événement SPECTACLE DE DANSE & POLE DANCE Carbonne a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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