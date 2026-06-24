SPECTACLE DE DANSE & POLE DANCE SALLE DE CINEMA DE CARBONNE Carbonne
dimanche 5 juillet 2026 · SALLE DE CINEMA DE CARBONNE · Carbonne
Informations pratiques
Carbonne
SPECTACLE DE DANSE & POLE DANCE
SALLE DE CINEMA DE CARBONNE Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez participer au spectacle de danse Quand une idée prend corps à Carbonne.
Un spectacle présenté par les élèves de danse et de pole dance de l’association Art et Mouvement. 6 .
SALLE DE CINEMA DE CARBONNE Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come join us for the dance performance When an Idea Takes Shape in Carbonne.
L’événement SPECTACLE DE DANSE & POLE DANCE Carbonne a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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