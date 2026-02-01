Spectacle de danse populaire d’Ukraine par la troupe BARVINOK KIEV Salle des Fêtes Saint-Martin-des-Entrées

Spectacle de danse populaire d’Ukraine par la troupe BARVINOK KIEV

Salle des Fêtes Rue Jean Mermoz Saint-Martin-des-Entrées Calvados

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

L’ADTLB reçoit l’Ensemble de danse populaire d’Ukraine BARVINOK-KIEV dans leur tout nouveau spectacle, haut en couleur, avec 40 danseurs sur scène. L’ensemble a été créé à Lougansk, en 1993, par Volodymyr Dolchuk, au sein de son école de danse-étude BARVINOK.

L’ADTLB est heureuse de recevoir à nouveau l’Ensemble BARVINOK-KIEV, l’un des meilleurs ensembles de danse populaire d’Ukraine, dans leur tout nouveau spectacle, haut en couleur, avec 40 danseurs sur scène.

L’Ensemble de Danse Populaire d’Ukraine est né à Lougansk à l’est de l’Ukraine, au sein d’une école de danse-étude BARVINOK. Plein d’initiatives et très ouvert, le directeur de ce groupe scolaire, Volodymyr DOLCHUK, ouvre en 1993 une section de danse-étude au sein de son école et propose une remarquable formation de danse pour tous les jeunes désirant épanouir leur passion. Il crée une troupe de danse de caractère appelée BARVINOK. La qualité de la formation en fait rapidement un des ensembles les plus reconnus d’Ukraine comptant 400 artistes.

Après de belles années de tournées, de voyages, de concours et de spectacles, le pire est arrivé à Lougansk. La guerre force les uns et les autres à partir. L’ensemble se disloque. En 2014, Volodymyr Dolchuk, perdant tout, s’établit à Kiev. En 10 ans, dans une résilience qui force le respect, avec son épouse Lena Dolchuk, il remonte une école de danse et reforme un ensemble populaire très apprécié, rebaptisé Barvinok-Kiev.

Aujourd’hui, Kiev est menacé. Les cours se déroulent à la lampe de poche ou dans les abris antimissiles. Les conditions de pratique, de formation et de tournées deviennent très incertaines et difficiles. La survie de l’ensemble tient à l’énergie indéfectible déployée par Volodymyr et Lena Dolchuk. Envers et contre tout, ils maintiennent des projets qu’ils réussissent à monter avec beaucoup de peine pour rassembler les artistes et leur donner la possibilité de monter sur scène.

Ce sont des adolescents et de jeunes adultes qui viendront nous présenter le fruit de leur amour pour la danse et de leur résilience dans les épreuves. Leur incroyable attachement à leur pays s’exprime dans leur talent et nous permet d’accéder une fois de plus à la culture ukrainienne si riche et chatoyante. Le soutien et l’aide que nous leur apporterons sont plus que jamais nécessaires et déterminants pour l’avenir de la troupe. .

The ADTLB welcomes the Ukrainian folk dance ensemble BARVINOK-KIEV in their brand new, colourful show, with 40 dancers on stage. The ensemble was founded in Lugansk in 1993 by Volodymyr Dolchuk as part of his BARVINOK dance-study school.

