Spectacle de Danse Queen Blood Ousmane Sy

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-24 19:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-24 2026-03-25

AFRO DANCE / HIP-HOP / WOMEN POWER

« Queen Blood », c’est une sorte de ballet urbain ravageur habité par un women power à l’énergie folle. Les sept danseuses de la pièce bousculent les codes et les esthétiques. Un pied dans le club, l’autre dans la battle, pour un spectacle qui fait vraiment du bien.

Dans le cadre des Rencontres Urbaines de Nancy (RUN) 2026.

À noter Les enfants sont bienvenus à partir de 08 ans.Tout public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

AFRO DANCE / HIP-HOP / WOMEN POWER

« Queen Blood » is a kind of urban ballet of devastating power, inhabited by a women?s power of insane energy. The seven dancers in the piece shake up codes and aesthetics. One foot in the club, the other in the battle, for a show that feels really good.

As part of Rencontres Urbaines de Nancy (RUN) 2026.

Please note Children aged 08 and over are welcome.

German :

AFRO DANCE / HIP-HOP / WOMEN POWER

« Queen Blood » ist eine Art urbanes Ballett, das von einer Frauenpower mit wahnsinniger Energie bewohnt wird. Die sieben Tänzerinnen des Stücks stellen die Codes und Ästhetiken auf den Kopf. Ein Fuß im Club, der andere im Battle, ein Stück, das wirklich gut tut.

Im Rahmen der Rencontres Urbaines de Nancy (RUN) 2026.

Zu beachten Kinder ab 8 Jahren sind willkommen.

Italiano :

DANZA AFRO / HIP-HOP / POTERE DELLE DONNE

« Queen Blood » è una sorta di devastante balletto urbano abitato da un potere femminile di folle energia. Le sette danzatrici del pezzo scuotono i codici e l’estetica. Un piede nel club, l’altro nella battaglia, per uno spettacolo che si sente davvero bene.

Nell’ambito dei Rencontres Urbaines de Nancy (RUN) 2026.

Attenzione: i bambini a partire dagli 08 anni sono i benvenuti.

Espanol :

DANZA AFRO / HIP-HOP / PODER FEMENINO

« Queen Blood » es una especie de ballet urbano devastador habitado por mujeres poderosas con una energía alocada. Las siete bailarinas de la pieza sacuden códigos y estéticas. Un pie en el club, el otro en la batalla, para un espectáculo que sienta realmente bien.

En el marco de los Rencontres Urbaines de Nancy (RUN) 2026.

Atención: se admiten niños a partir de 08 años.

