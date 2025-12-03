Spectacle de danse « Qui est là ? » Valenciennes

Spectacle de danse « Qui est là ? »

Boulevard Henri Harpignies Valenciennes Nord

Tarif : 10€

10

Tarif enfant

Début : 2025-12-03 15:00:00

2025-12-03

Spectacle de danse avec la Compagnie Contour Progressif & Mylène Benoit au phénix

Un insecte ? Une planète, un rocher, ou tiens… un sympathique ectoplasme ! Pièce pour un circassien danseur et une cape photosensible, Qui est là ? invite les enfants à ouvrir les yeux dans le noir à la poursuite d’images évanescentes.

Dès 5 ans (durée 35min suivie d’une rencontre)

Après-midi 100% famille 10 .

Boulevard Henri Harpignies Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 32 32 32 billetterie@lephenix.fr

