Spectacle de danse « Qui est là ? » Valenciennes mercredi 3 décembre 2025.
Boulevard Henri Harpignies Valenciennes Nord
Début : 2025-12-03 15:00:00
2025-12-03
Spectacle de danse avec la Compagnie Contour Progressif & Mylène Benoit au phénix
Un insecte ? Une planète, un rocher, ou tiens… un sympathique ectoplasme ! Pièce pour un circassien danseur et une cape photosensible, Qui est là ? invite les enfants à ouvrir les yeux dans le noir à la poursuite d’images évanescentes.
Dès 5 ans (durée 35min suivie d’une rencontre)
Après-midi 100% famille 10 .
Boulevard Henri Harpignies Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 32 32 32 billetterie@lephenix.fr
