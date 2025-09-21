Spectacle de danse « R.Encontros 2025 Fortaleza/Brive » La Providence – L’Ouvroir Brive-la-Gaillarde

Spectacle de danse « R.Encontros 2025 Fortaleza/Brive » Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h30 La Providence – L’Ouvroir Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Chorégraphie de Fanny Vignals-Compagnie Ona Tourna avec les danseurs du New Danse Studio de Brive et les danseurs du Studio de Dança Aline Rodrigues à Fortaleza (Brésil)

La Providence – L’Ouvroir 11 boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine « L’Ouvroir », nouveau lieu culturel du cœur historique de la ville de Brive-la-Gaillarde, s’inscrit dans l’espace désacralisé de la chapelle de la Providence et de sa sacristie. Il est intégré à l’ensemble architectural appartenant à l’association de « La Providence de Brive-la-Gaillarde », association gestionnaire d’une maison d’enfant à caractère social, qui a pour principale mission l’accueil de jeunes en difficultés. La rénovation de la chapelle en 2019 a mis en relief son acoustique remarquable et sa plasticité technique à destination des arts.

