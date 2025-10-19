Spectacle de danse Rencontres Espace Saugonna Mamers
Spectacle de danse Rencontres Espace Saugonna Mamers dimanche 1 février 2026.
Spectacle de danse Rencontres
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01 16:30:00
2026-02-01
Dans le cadre des rencontres chorégraphiques proposées par la CDC Maine Saosnois, les écoles de danse vous offrent un spectacle unique !
Les écoles de danse se retrouvent sur la scène de l’espace Saugonna pour proposer au public des pièces chorégraphiques de toutes disciplines.
5€ plein tarif 2,50€ tarif réduit et gratuit pour les moins de 12 ans. .
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
As part of the choreographic encounters organized by the CDC Maine Saosnois, dance schools offer you a unique show!
German :
Im Rahmen der von der CDC Maine Saosnois angebotenen choreografischen Begegnungen bieten Ihnen die Tanzschulen eine einzigartige Aufführung!
Italiano :
Nell’ambito degli incontri coreografici organizzati dal CDC Maine Saosnois, le scuole di danza mettono in scena uno spettacolo unico!
Espanol :
En el marco de los encuentros coreográficos organizados por el CDC Maine Saosnois, las escuelas de danza ofrecen un espectáculo único
