Spectacle de danse Rencontres Espace Saugonna Mamers

Spectacle de danse Rencontres

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 16:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Dans le cadre des rencontres chorégraphiques proposées par la CDC Maine Saosnois, les écoles de danse vous offrent un spectacle unique !

Les écoles de danse se retrouvent sur la scène de l’espace Saugonna pour proposer au public des pièces chorégraphiques de toutes disciplines.

5€ plein tarif 2,50€ tarif réduit et gratuit pour les moins de 12 ans. .

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

As part of the choreographic encounters organized by the CDC Maine Saosnois, dance schools offer you a unique show!

German :

Im Rahmen der von der CDC Maine Saosnois angebotenen choreografischen Begegnungen bieten Ihnen die Tanzschulen eine einzigartige Aufführung!

Italiano :

Nell’ambito degli incontri coreografici organizzati dal CDC Maine Saosnois, le scuole di danza mettono in scena uno spettacolo unico!

Espanol :

En el marco de los encuentros coreográficos organizados por el CDC Maine Saosnois, las escuelas de danza ofrecen un espectáculo único

