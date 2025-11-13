Spectacle de danse Réverbérations Étude 8 Lux Scène Nationale Valence

Spectacle de danse Réverbérations Étude 8

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans ce corps-à-corps avec une batterie, Aina Alegre consacre une nouvelle étude au geste du martèlement , depuis toujours au cœur de son écriture chorégraphique.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

In this hand-to-hand encounter with a drum kit, Aina Alegre devotes a new study to the gesture of hammering , which has always been at the heart of her choreographic writing.

