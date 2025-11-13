Spectacle de danse Réverbérations Étude 8 Lux Scène Nationale Valence
Spectacle de danse Réverbérations Étude 8 Lux Scène Nationale Valence vendredi 27 mars 2026.
Spectacle de danse Réverbérations Étude 8
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 23 – 23 – EUR
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Dans ce corps-à-corps avec une batterie, Aina Alegre consacre une nouvelle étude au geste du martèlement , depuis toujours au cœur de son écriture chorégraphique.
English :
In this hand-to-hand encounter with a drum kit, Aina Alegre devotes a new study to the gesture of hammering , which has always been at the heart of her choreographic writing.
