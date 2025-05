Spectacle de danse « Route 66 » Maison du Monde – Espace Robert Hossein Lourdes, 13 juin 2025 20:30, Lourdes.

Hautes-Pyrénées

Spectacle de danse « Route 66 » Maison du Monde Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-13 20:30:00

Depuis plus de 20ans, nous faisons notre maximum afin que le tarif du spectacle reste inchangé au prix de 5euros. Il nous tient à cœur de permettre l’accessibilité à cet évènement artistique et culturel pour chacun(e)s. Un spectacle de danse, une création originale écrite, dirigée, & mise en scène par Marine Andrea PLANTE & Jordan PLANTE.

POUR PRENDRE VOTRE PLACE

PRÉ-VENTE BILLETS au Centre MDM65

Dès le ̀

Vous pourrez acheter vos places aux heures de réception à l’accueil

ou

OUVERTURE BILLETTERIE EN LIGNE

Dès le ̀

Vous pourrez réserver votre place et avoir accès à la billetterie en ligne sur le site www.maisondumonde65.fr

Renseignements au 05.62.42.31.31

Portable 06.78.69.44.55 06.48.58.78.96

.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 58 78 96 mdm@maisondumonde65.org

English :

For more than 20 years, we have been doing our utmost to keep the price of the show unchanged at 5 euros. We are committed to making this artistic and cultural event accessible to everyone. A dance show, an original creation written, directed & staged by Marine Andrea PLANTE & Jordan PLANTE.

TO TAKE YOUR PLACE

?PRE-SALE TICKETS at Centre MDM65

From ???????? ?? ??? ?? ?????

You can buy your tickets at reception hours

or

? ONLINE TICKETING

From ???????? ?? ??? ?? ?????

You can reserve your seat and access the online ticketing service at www.maisondumonde65.fr

For further information, call 05.62.42.31.31

Mobile 06.78.69.44.55 ? 06.48.58.78.96

German :

Seit mehr als 20 Jahren bemühen wir uns darum, dass der Eintrittspreis von 5 Euro unverändert bleibt. Es liegt uns sehr am Herzen, allen Menschen den Zugang zu diesem künstlerischen und kulturellen Ereignis zu ermöglichen. Ein Tanzstück, eine Originalkreation, geschrieben, geleitet und inszeniert von Marine Andrea PLANTE & Jordan PLANTE.

UM IHREN PLATZ EINZUNEHMEN:

tICKETS VORVERKAUF im MDM65-Zentrum:

Ab ???????? ???? ??? ?????

Sie können Ihre Karten während der Empfangszeiten an der Rezeption kaufen

oder

? ERÖFFNUNG DES ONLINE-TICKETSHOPS:

Ab ???????? ?????????? ?????

Sie können Ihren Platz reservieren und haben Zugang zum Online-Kartenverkauf auf der Website www.maisondumonde65.fr

Auskünfte unter 05.62.42.31.31

Handy: 06.78.69.44.55 ? 06.48.58.78.96

Italiano :

Da oltre 20 anni ci impegniamo affinché il prezzo dello spettacolo rimanga invariato a 5 euro. Vogliamo rendere questo evento artistico e culturale accessibile a tutti. Uno spettacolo di danza, una creazione originale scritta, diretta e messa in scena da Marine Andrea PLANTE e Jordan PLANTE.

PER PRENDERE IL VOSTRO POSTO:

biglietti in prevendita presso il Centro MDM65:

A partire da ???????? ?? ???? ?????

I biglietti possono essere acquistati alla reception

oppure

? BIGLIETTERIA APERTA ONLINE:

Da ???????? ?????? ?????

Potete prenotare il vostro posto e accedere al servizio di biglietteria online su www.maisondumonde65.fr

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 05.62.42.31.31

Cellulare: 06.78.69.44.55 ? 06.48.58.78.96

Espanol :

Desde hace más de 20 años, hacemos todo lo posible para que el precio del espectáculo se mantenga inalterado en 5 euros. Queremos que este acontecimiento artístico y cultural sea accesible a todos. Un espectáculo de danza, una creación original escrita, dirigida y puesta en escena por Marine Andrea PLANTE & Jordan PLANTE.

PARA COGER SITIO

eNTRADAS PREVENTA en el Centro MDM65:

Desde ???????? ?? ?? ?? ?????

Puede comprar sus entradas en horario de recepción

o en

? TAQUILLA ABIERTA EN LÍNEA

Desde ???????? ?? ?? ?? ?????

Puede reservar su asiento y acceder al servicio de venta de entradas en línea en www.maisondumonde65.fr

Para más información, llame al 05.62.42.31.31

Móvil: 06.78.69.44.55 ? 06.48.58.78.96

