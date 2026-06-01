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Spectacle de danse Saint-Maurice-sur-Fessard

Spectacle de danse Saint-Maurice-sur-Fessard

Spectacle de danse Saint-Maurice-sur-Fessard vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Rue de l'Huilerie

Ville : 45700 Saint-Maurice-sur-Fessard

Département : Loiret

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant

Saint-Maurice-sur-Fessard

Spectacle de danse

Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-19

Spectacle de danse
L’AEPS de Saint-Maurice-Sur-Fessard et l’ASC de Chailly en Gâtinais présentent leur Spectacle de Danse. 5  .

Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire   aeps-45700@outlook.fr

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English :

Dance show

L’événement Spectacle de danse Saint-Maurice-sur-Fessard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MONTARGIS