Spectacle de danse Saint-Maurice-sur-Fessard
Spectacle de danse Saint-Maurice-sur-Fessard vendredi 19 juin 2026.
Saint-Maurice-sur-Fessard
Spectacle de danse
Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Spectacle de danse
L’AEPS de Saint-Maurice-Sur-Fessard et l’ASC de Chailly en Gâtinais présentent leur Spectacle de Danse. 5 .
Rue de l’Huilerie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire aeps-45700@outlook.fr
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English :
Dance show
L’événement Spectacle de danse Saint-Maurice-sur-Fessard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MONTARGIS