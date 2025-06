Spectacle de danse Rayon vert Saint-Valery-en-Caux 25 juin 2025 20:00

Seine-Maritime

Spectacle de danse Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 20:00:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Nous vous proposons le spectacle des classes de danse du Conservatoire de la Côte d’Albâtre.

Rdv à 20h au rayon vert. Entrée gratuite sur réservation.

Nous vous proposons le spectacle des classes de danse du Conservatoire de la Côte d’Albâtre.

Rdv à 20h au rayon vert. Entrée gratuite sur réservation. .

Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90

English : Spectacle de danse

The Côte d’Albâtre Conservatory dance classes will be performing.

Rdv at 8pm at the rayon vert. Free admission on reservation.

German :

Wir zeigen Ihnen die Aufführung der Tanzklassen des Conservatoire de la Côte d’Albâtre.

Treffpunkt um 20 Uhr im Grünen Strahl. Freier Eintritt bei Reservierung.

Italiano :

Le classi di danza del Conservatorio della Côte d’Albâtre si esibiranno.

Appuntamento alle 20.00 al rayon vert. Ingresso libero su prenotazione.

Espanol :

Actuación de las clases de danza del Conservatorio de Côte d’Albâtre.

Cita a las 20.00 h en el rayon vert. Entrada gratuita previa reserva.

L’événement Spectacle de danse Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre