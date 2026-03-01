Spectacle de danse Salle des fêtes Sarrebourg

Spectacle de danse

Le spectacle proposé par les élèves de la classe de danse d’Isabelle Schaller du CRIS. Un hommage au célèbre ballet Les Forains de Roland Petit et une recréation de la pièce Tibhak avec une chorégraphie inspirée des traditions indiennes. Accès libre. Réservation conseillée par téléphone ou mail.Tout public

Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07 conservatoire@mairie-sarrebourg.fr

A performance by students in Isabelle Schaller?s dance class at CRIS. A tribute to Roland Petit’s famous ballet Les Forains and a recreation of the piece Tibhak with choreography inspired by Indian traditions. Free admission. Reservations recommended by phone or e-mail.

