Spectacle de danse Segnali di Risonanza Reichshoffen

Spectacle de danse Segnali di Risonanza

6 rue de Strasbourg Reichshoffen Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-31 20:00:00

Dans le cadre de la 5e Édition du festival Décadanse des Scènes du Nord, Segnali di Risonanza est un spectacle de danse inspiré par l’Effet Papillon. Est-ce qu’un battement d’ailes de papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas ?

As part of the 5th edition of Scènes du Nord’s Décadanse festival, Segnali di Risonanza is a dance performance inspired by the Butterfly Effect. Can a butterfly flap in Brazil trigger a tornado in Texas?

