Spectacle de danse Segnali di Risonanza Reichshoffen
Spectacle de danse Segnali di Risonanza Reichshoffen samedi 31 janvier 2026.
Spectacle de danse Segnali di Risonanza
6 rue de Strasbourg Reichshoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Dans le cadre de la 5e Édition du festival Décadanse des Scènes du Nord, Segnali di Risonanza est un spectacle de danse inspiré par l’Effet Papillon. Est-ce qu’un battement d’ailes de papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas ?
6 rue de Strasbourg Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 67 00 info@lacastine.com
English :
As part of the 5th edition of Scènes du Nord’s Décadanse festival, Segnali di Risonanza is a dance performance inspired by the Butterfly Effect. Can a butterfly flap in Brazil trigger a tornado in Texas?
