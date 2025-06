Spectacle de danse Show à travers le temps Centre de Polyactivité Cornimont 28 juin 2025 18:00

Vosges

Anne Vannson et ses élèves vous présente leur spectacle de danse « Show à travers le temps ». Réservations par téléphone. Le spectacle du dimanche 29 juin est déjà complet.Tout public

English :

Anne Vannson and her students present their dance show « Show à travers le temps ». Reservations by telephone. The show on Sunday June 29 is already sold out.

German :

Anne Vannson und ihre Schülerinnen präsentieren Ihnen ihre Tanzshow « Show durch die Zeit ». Reservierungen können telefonisch vorgenommen werden. Die Show am Sonntag, den 29. Juni, ist bereits ausgebucht.

Italiano :

Anne Vannson e i suoi allievi presentano il loro spettacolo di danza « Show à travers le temps ». Prenotazioni telefoniche. Lo spettacolo di domenica 29 giugno è già esaurito.

Espanol :

Anne Vannson y sus alumnos presentan su espectáculo de danza « Show à travers le temps ». Reservas por teléfono. Las entradas para el espectáculo del domingo 29 de junio ya están agotadas.

