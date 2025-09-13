Spectacle de danse Souffler sur les braises Amboise

Le vendredi 13 février 2026 venez découvrir le spectacle de danse théâtralisée « Souffler sur les braises ».

16 tranches de vie, 16 facettes d’humanité à 20 ans puis… plusieurs décennies plus tard. Des vies d’amour, de couple, de secrets et de retrouvailles. Ils ont aimé, ont douté, ont appris. Des chemins croisés, entre épreuves de la vie et tendre entente au quotidien.

Le spectacle pose la question du désir, du consentement, des habitudes de vie, des sacrifices.

Un spectacle de slam, de théâtre et de dans pour parler de la vie affective et sexuelle des personnes de plus de 60 ans.

Spectacle suivi d’un bord plateau.

Tout public dès 10 ans. 19 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

