Spectacle de danse Sous le manteau Cie Sur le tas rue Kateb Yacine Die

Spectacle de danse Sous le manteau Cie Sur le tas

rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Un manteau pour deux danseuses… Deux danseuses dans un manteau… Y’a pas un truc qui cloche ?! Un manteau pour s’enrouler, se rapprocher, se cacher, se chamailler et même se métamorphoser.

.

rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35

English :

A coat for two dancers? Two dancers in one coat? Is there anything wrong with that? A coat to roll up, get closer, hide, squabble and even metamorphose.

German :

Ein Mantel für zwei Tänzerinnen? Zwei Tänzerinnen in einem Mantel? Da stimmt doch was nicht! Ein Mantel, um sich einzurollen, sich zu nähern, sich zu verstecken, zu streiten und sich sogar zu verwandeln.

Italiano :

Un cappotto per due ballerini? Due ballerini in un cappotto? C’è qualcosa di sbagliato in questo? Un cappotto in cui raggomitolarsi, avvicinarsi, nascondersi, litigare e persino metamorfosarsi.

Espanol :

¿Un abrigo para dos bailarines? ¿Dos bailarines en un abrigo? ¿Hay algo malo en ello? Un abrigo en el que acurrucarse, acercarse, esconderse, reñir e incluso metamorfosearse.

L’événement Spectacle de danse Sous le manteau Cie Sur le tas Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois