Spectacle de danse
5 juillet 2025 18:30

Moselle

Rue de la vieille usine Espace les Anciennes Forges Stiring-Wendel Moselle

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 18:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Spectacle d’Instant J’azz. Bienvenue en 2125 où plus rien n’est comme avant. Ce que nous chérissons tant n’existe plus la joie, l’amour, le bonheur, la danse… Non, plus rien, et tout cela à cause d’un groupe de personnes les Autorités Suprêmes !

Nous voulons récupérer ce que nous avons perdu et pour cela nous sommes prêts à nous battre !Tout public

Rue de la vieille usine Espace les Anciennes Forges

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 6 81 48 37 97 muller.jenni@gmail.com

English :

Instant J’azz show. Welcome to 2125, where nothing is as it used to be. The things we cherish so dearly no longer exist: joy, love, happiness, dancing… No, nothing, and all because of one group of people: the Supreme Authorities!

We want back what we’ve lost, and we’re ready to fight for it!

German :

Aufführung von Instant J’azz. Willkommen im Jahr 2125, in dem nichts mehr so ist wie früher. Das, was wir so sehr schätzen, gibt es nicht mehr: Freude, Liebe, Glück, Tanz … Nein, nichts mehr, und das alles nur wegen einer Gruppe von Menschen: den Obersten Autoritäten!

Wir wollen zurück, was wir verloren haben, und dafür sind wir bereit zu kämpfen!

Italiano :

Spettacolo istantaneo di J’azz. Benvenuti nel 2125, dove nulla è più come prima. Le cose che ci sono tanto care non esistono più: la gioia, l’amore, la felicità, la danza… No, niente, e tutto a causa di un gruppo di persone: le Autorità Supreme!

Rivogliamo ciò che abbiamo perso e siamo pronti a combattere per questo!

Espanol :

Show instantáneo de J’azz. Bienvenidos a 2125, donde nada es como antes. Las cosas que tanto apreciamos ya no existen: alegría, amor, felicidad, baile… No, nada, y todo por culpa de un grupo de personas: ¡las Autoridades Supremas!

Queremos recuperar lo que hemos perdido, ¡y estamos dispuestos a luchar por ello!

L’événement Spectacle de danse Stiring-Wendel a été mis à jour le 2025-06-23 par FORBACH TOURISME